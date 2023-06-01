В лесах Югры установили 82 камеры, которые оповещают все экстренные службы региона о пожарах Фото: Юлия Кучеренко

В Югре работают система мониторинга и раннего обнаружения пожаров. Приборы наблюдения размещены в лесах Югры рядом с населёнными пунктами на высоте от 30 до 70 метров и делают оборот каждые 5–10 минут. Радиус обзора составляет около 40 километров. Система предназначена для выявление потенциальных очагов возгорания на ранней стадии.

Директор департамента информационных технологий и цифрового развития Югры Павел Ципорин отметил, что система фиксирует дым и оповещает все экстренные службы региона.

- При этом будут переданы точные координаты места обнаружения, фото- и видеоинформация для анализа. Дежурный, проанализировав поступившую информацию, принимает решение о необходимости отправки экстренных служб на место потенциального возникновения пожара, - говорит Павел Ципорин.

Благодаря получению такой актуальной и достоверной информации помогает спасать жизни югорчан и их дома от пожаров, а также более эффективно сохранять леса Югры.

- Основная доля камер расположена вблизи труднодоступных населённых пунктов, наиболее подверженных угрозе перехода природных пожаров. Функционал системы “Лесохранитель” огромен. К примеру, при использовании программного комплекса контролирующими органами можно выявить нарушения санитарных правил и правил пожарной безопасности в лесах или же в реальном времени отслеживать паводковую ситуацию, - рассказал первый заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Егор Збродов.