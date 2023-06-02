В Югре 2 июня ожидается жара и сильный ветер Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 2 июня ожидается переменная облачность. В отдельных районах кратковременный дождь и гроза. Ветер ночью южный 8-13 м/с, порывы до 18 м/с, днем западный 5-10 м/с, порывы до 15 м/с. Ночью столбик термометра покажет +15, +20 °С, по северо-западу до +10 °С, днем потеплеет до +25, +30 °С, по северо-западу +18, +23 °С.

В Ханты-Мансийске также переменная облачность, без осадков. Ветер ночью южный 8-13 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16, +18 °С, днем воздух прогреется до +25, +27 °С.

Подробнее о погоде можно узнать в инфографике МЧС.