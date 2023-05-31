В Кондинском районе ХМАО введен режим ЧС из-за пожаров

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С учетом лесопожарной обстановки в Кондинском районе в лесах введён режим ЧС. Об этом сообщили в департаменте недропользования и природных ресурсов ХМАО – Югры.

Накануне в муниципалитете ликвидировали 3 возгорания, в том числе и лесной пожар на площади 42 га в 2 км от поселка Половинка. По последним данным в Кондинском районе продолжаются работы по тушению 11 лесных пожаров на общей площади 1147,1 га. Среди них – крупные лесные пожары площадью 230 га и 800 га. Как сообщают местные власти, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

В тушении пожаров задействованы работники Авиалесоохраны Югры и лесопожарных формирований региона, арендаторы, добровольцы, а также спецтехника, в том числе вертолеты Ка-32 и Ми-8. Борьба с пожарами осложняется сильным ветром.

- Режим ЧС в лесах муниципального характера установлен для оперативного привлечения, переброски необходимых сил и средств пожаротушения из других районов Югры. Просим югорчан соблюдать запрет на посещение лесов и спокойно, с понимаем отнестись к введенному в районе режиму - отметили в департаменте.

В ГУ МЧС России по ХМАО уточнили, что из-за введенного режима ЧС усилена группировка сил и средств.

- В Кондинском районе в связи с ухудшением лесопожарной обстановки и введением режима чрезвычайной ситуации усилена группировка сил и средств мобильными группами противопожарной службы субъекта и мобильной группой 9-го пожарно-спасательного отряда - говорится в сообщении МЧС.

О том, как организована работа по тушению пожаров и проведения аварийно-спасательных работ рассказал начальник управления организации пожаротушения и ГУ МЧС России по Югре Максим Воробьёв.

- В связи с ухудшением лес пожарной обстановки на территории Кондинского района, действием двух крупных пожаров общей площади более 1 тысячи га решением главы Кондинского района с 12 часов 31 мая введен режим ЧС - подтверждает Максим Воробьев в видеообращении.

Кроме того, по данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиал ФГБУ «Обь - Иртышское УГМС» местами на территории Югры, а именно: в Нефтеюганском районе, Нефтеюганске, Кондинском районе, Урае, Нижневартовском районе, Нижневартовске, Мегионе с 1 по 5 июня 2023 года прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность - 5 класс горимости леса. Из-за того, что в округе прогнозируется жаркая погода с малым количеством осадков могут увеличится количество природных пожаров.

- На данный момент угрозы перехода природных пожаров на населенные пункты нет, все они действуют на значительном расстоянии от поселений. Однако, стоит помнить, что жаркая погода с низким количеством осадков способствует высыханию растительности, следовательно и быстрому распространению огня. Чтобы исключить возникновение природных очагов, необходимо исключить разведение костров, а также применение открытого огня - предупредили в МЧС.

Напомним, что по состоянию на 9 часов утра, на территории округа тушат 1 ландшафтный пожар на площади 35 гектаров в Нефтеюганском районе и 17 лесных пожаров на площади 1277,1 гектаров.