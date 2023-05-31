В Югре тушат 1 ландшафтный и 17 лесных пожаров

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В Югре проводятся работы по тушению 1 ландшафтного пожара на площади 36 га в Нефтеюганском районе и 17 лесных пожаров на площади 1277,1 га.

Так, в Кондинском районе горит лес на площади 1147,1 га. Зафиксировано 11 лесных пожаров, из которых 1 на площади 2 га локализован. Два пожара на площади 48 га действуют в Советском районе. И по 1 пожару на площади 0,5 га в Ханты-Мансийском районе, на локализованной площади 67 га в Нижневартовском районе, на локализованной площади 4,5 га в Октябрьском районе и на локализованной площади 10 га в Сургутском районе.

Пожар в государственном заповеднике «Малая Сосьва» в Советском районе потушили полностью и новые пожары на землях ООПТ в ХМАО не зарегистрированы.

К ликвидации привлечены 298 работников Авиалесоохраны Югры, лесопожарных формирований региона и необходимая спецтехника. Мониторинг югорских лесов, в том числе с применением авиатехники, осуществляется в постоянном режиме.

За прошедшие сутки в регионе потушили 6 лесных пожаров на площади 193,4 га в Кондинском, Октябрьском, Советском, Нефтеюганском и Сургутском районах.

Всего с начала пожароопасного сезона в ХМАО потушили 79 лесных пожаров на площади 2342,29 га и 111 ландшафтных на площади 15226,03 га.

Сообщить о фактах возгорания на природе можно по телефонам: специализированной диспетчерской службы Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры 8 (3467) 33-15-46;

прямой линии лесной охраны 8 800 100-94-00 и службы экстренного реагирования 112.