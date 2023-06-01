В Кондинском районе из-за лесных пожаров ввели ограничения движения транспорта

Фото: телеграм-канал "Дороги Югры"

В Кондинском районе в связи с лесными пожарами и ограниченной видимостью ввели ограничения движения транспорта. Об этом сообщила окружная Госавтоинспекция.

- С 242 по 246 км автодороги «Урай-Междуреченский» Кондинского района ограничено движение для всех видов транспортных средств, в связи с задымлением из-за лесных пожаров - говорится в информации ГИБДД.

Сотрудники ГИБДД призывают югорчан быть внимательными и осторожными на дорогах.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Кондинском районе ХМАО введен режим ЧС из-за пожаров.