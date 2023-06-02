В Югру для тушения лесных пожаров в Кондинском районе прибыл самолет-амфибия МЧС России

Фото: МЧС России

В Югру для тушения лесных пожаров в Кондинском районе прибыл самолёт-амфибия БЕ-200 МЧС России. Об этом сегодня, 2 июня, сообщили в ГУ МЧС России по ХМАО-Югре. Его привлекли из-за увеличения лесных пожаров.

Как говорится на сайте МЧС России, это многоцелевой реактивный самолет-амфибия, являющийся последним достижением мировой гидроавиации и наиболее совершенным и эффективным из существующих самолетов-амфибий. Он обладает уникальной возможностью взлета и посадки как на сушу, так и на воду. Самолет-амфибия Бе-200 способен на скорости 150-190 км/ч, на режиме глиссирования, забирать 12 тонн воды в баки, расположенные под полом грузовой кабины, за 12 секунд.

Напомним, что в Кондинском районе ХМАО введен режим ЧС из-за пожаров. За сутки площадь лесных пожаров выросла в два раза.