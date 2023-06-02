Югра
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 июня 2023 10:00

На территории городских лесов в Сургуте установлен повышенный класс пожарной опасности

Жителей просят соблюдать предельную осторожность при нахождении на природе
Виктория Терина
На территории городских лесов в Сургуте установлен повышенный класс пожарной опасности

На территории городских лесов в Сургуте установлен повышенный класс пожарной опасности

Фото: Юлия Кучеренко

В Сургуте установили режим повышенной пожарной опасности. Об этом сообщили сегодня, 2 июня, на сайте администрации города.

- Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города сообщает, что 2 июня 2023 на территории городских лесов установлен повышенный класс пожарной опасности, просьба соблюдать предельную осторожность при нахождении в лесных массивах - предупредили в администрации, передавая сообщение оперативного дежурного МКУ «ЕДДС города Сургута».

Напомним, что сегодня в Югре тушат 1 ландшафтный пожар на площади 50 га в Нефтеюганском районе и 14 лесных пожаров на площади 3443 га.