На территории городских лесов в Сургуте установлен повышенный класс пожарной опасности Фото: Юлия Кучеренко

В Сургуте установили режим повышенной пожарной опасности. Об этом сообщили сегодня, 2 июня, на сайте администрации города.

- Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города сообщает, что 2 июня 2023 на территории городских лесов установлен повышенный класс пожарной опасности, просьба соблюдать предельную осторожность при нахождении в лесных массивах - предупредили в администрации, передавая сообщение оперативного дежурного МКУ «ЕДДС города Сургута».

Напомним, что сегодня в Югре тушат 1 ландшафтный пожар на площади 50 га в Нефтеюганском районе и 14 лесных пожаров на площади 3443 га.