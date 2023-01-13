Лопаются батареи и заливает кипятком квартиры: в Мегионе после аварии на теплосетях люди два дня живут без воды и отопления

Фото: Администрация Мегиона

Несмотря на то что в Мегионе уже восстановили работу котельной после коммунальной аварии, которая произошла 10 января, и вернули тепло в дома, в городе начали происходить новые проблемы, которые изрядно портят нервы и жизнь мегионцам. Большинство из них связано с тем, что во многие квартиры не вернулось отопление, отсутствует горячее и даже холодное водоснабжение, а где-то происходит страшное: лопаются батареи и заливает кипятком квартиры. Причем проблемы начались почти сразу после аварии и до сих пор граждане жалуются на происходящее в городе.

Фото: соцсети

- Сегодня, 13 января. Кузьмина, 28. 6 подъезд. Звоним каждый день. Утром батареи чуть теплые: звоню, говорю. Днем и к вечеру горячие вроде, а к утру опять еле теплые. Сколько это будет продолжаться?! - не сдерживает эмоций одна из жительниц.

- Строителей, 8. В зале и прилегающей спальне нет отопления. В этих комнатах проживают и учатся дистанционно мои дети. В куртках сидят за компьютерами. Обогреватели включены все эти дни и не справляются. Такая же ситуация у соседей по этому стояку. Уже который день пишем, звоним результата нет - негодует другая горожанка.

Фото: соцсети

- В аварийном доме на Заречной, 17/2 подъезд был затоплен почти сутки - жильцы с трудом могут попасть в квартиру, которую также залило водой. Коммунальщики не выезжают на место, так как дом уже не обслуживается. Переселять людей из «аварийки» планируют только в 2024 года - рассказала жительница Мегиона.

Администрация Мегиона старается отреагировать на все сообщения и не оставляет горожан без информации, постоянно сообщая о текущей обстановке. Власти обещают, что никто не останется без внимания.

- Заявки исчисляются сотнями, и мы понимаем свою ответственность за их выполнение. Очень популярная жалоба «к нам не приходят сантехники». Если жалоба поступает со среднего этажа на неработающую систему девятиэтажного дома, не обязательно заходить в эту квартиру. Понятно, что здесь не работает стояк из подвала или с верхнего этажа. Если сантехники не пришли в квартиру, не значит, что проигнорировали сигнал. Отрабатываются все заявки, поступающие диспетчеру - отмечают в пресс-службе администрации.

На помощь Мегиону прибыли представители от нефтяных организаций, специалисты из Нижневартовска, Лангепаса и Радужного. Сначала службы ликвидируются аварийные заявки: порвалась труба, не удержалась резьба, произошло затопление нижних этажей. Вторым по приоритету стал вопрос – развоздушивание системы, а уже потом все остальное, в том числе лопнувшие батареи подъездного отопления, ими обещают заняться позже.

Фото: Администрация Мегиона

- Потребуется какое-то время на устранение последствий. Теплоноситель поступил во все многоквартирные дома Мегиона, но нужно проявить немного терпения, пока восстановится корректная циркуляция теплоносителя по квартирам - добавляют в администрации.

Глава Мегиона Олег Дейнека встретился с главой Радужного Натальей Гулиной. Три бригады из Радужного помогают устранить проблемы в домах мегионцев.

- В Радужном в 2006 году была похожая ситуация, но значительно сложнее. И тогда Мегион нам оказал очень большую помощь. Тогда в Радужном были разморожены дома при уличной температуре воздуха минус 50 градусов. Последствия этой аварии, мы долго потом еще переживали. В Мегионе справились с задачей без серьезных последствий. И сегодня мы направили свои бригады, чтобы помочь коммунальным службам Мегиона быстро устранить проблемы в домах, - отметила Наталья Гулина.

Тем временем начальник муниципального оперативного штаба Игорь Алчинов говорит, что причин для паники нет. Диспетчерская служба ЖКУ работает в круглосуточном режиме, принимает все вызовы и передает в работу. Домов, оставшихся в аварийной ситуации, без внимания со стороны специальных служб на данный момент нет.

- Были зафиксированы и устранены порывы сетей в домах деревянного фонда. По ул. Заречной 17/2 с каждой семьей проговаривались варианты временного размещения. По адресу Садовая, 20/3 сегодня ночью был порыв. Выехали специалисты управления гражданской защиты населения, жилищной политики, коммунального управления. Дом находится под расселением в рамках адресной программы, собственникам вручены уведомления на заселение в новостройки. В доме Пионерская, 21/1 был порыв горячего водоснабжения. Дом полностью расселен, обесточен и отключен от систем жизнеобеспечения - сообщил Игорь Алчинов.

Фото: Администрация Мегиона

Сегодня глава Мегиона Олег Дейнека и директор Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Югры Григорий Невоструев провели заседание муниципального оперативного штаба. Участники заседания проанализированы действия по устранению локальных внутридомовых и внутриквартальных порывов, а также разработке и утверждению графиков проведения ремонтных работ на теплосетях. Выяснилось, что одна из проблем, связанная с подачей тепла в квартиры - переустройство балконов с установкой на них радиаторов отопления.

- Из 116 многоквартирных домов в Мегионе практически в каждом подъезде обнаружены проблемы с подключением стояков к системе отопления по причине разморозки батарей на балконах. Осложняется ситуация и тем, что собственники жилья не сообщают о возникших проблемах и препятствуют допуску специалистов для устранения негативных последствий. На данный момент комиссионно уже установлены 50 квартир, в которых были выявлены незаконные врезки в систему теплоснабжения, что привело к нарушению нормальной подачи теплоносителя в десятки подъездов - рассказал директор Тепловодоканала Богдан Ермак.

Олег Дейнека поручил специалистам юридического управления и отдела муниципального контроля усилить работу по этому вопросу, а пока в городе продолжается поквартирный обход для изучения оперативной обстановки по завоздушиванию и заморозке систем отопления. Как уточняют власти, 50 процентов поступивших от населения заявок коммунальщиками уже отработано.

А пока местные власти борются со сложившейся обстановкой в городе, депутат Тюменской областной думы Иван Вершинин требует наказать виновных в этой коммунальной аварии. Он написал в своем телеграм-канале о том, что оставить людей без тепла в сорокаградусный мороз - просто недопустимо.

- Направил депутатский запрос в прокуратуру ХМАО - Югры с требованием изучить произошедшее, и привлечь к ответственности виновных в сложившейся ситуации. У любой аварии, как говорится, есть имя, фамилия и должность! Подобные вещи на Севере недопустимы и не должны повторяться, - заявил Вершинин.

Напомним, что прокуратура уже проводит проверку из-за аварии на теплотрассы в Мегионе. Ведомством организовано тщательное расследование всех причин сложившейся ситуации. Следком Югры предполагает, что причиной прорыва могла стать изношенность теплотрассы.

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