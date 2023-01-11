В Мегионе восстановили работу котельной после аварии на теплосети

Фото: Администрация Мегиона

В дома Мегиона возвращается тепло после завершения ремонтно-восстановительных работ на месте порыва теплотрассы. Мероприятия по обеспечению стабильного теплоснабжения жилых домов и объектов социального назначения в городе продолжаются.

- Сейчас котельная «Южная» работает в штатном режиме, теплоноситель подан в систему теплоснабжения города в полном объеме - пишет администрация Мегиона.

В тех квартирах и домах, где ощущается недостаток тепла, работают сантехники и принимают необходимые меры. В первую очередь выполняются аварийные заявки и отрабатываются сигналы о необходимости развоздушивания.

- Комиссия по предупреждению чрезвычайных ситуаций обращается к жильцам верхних этажей домов с просьбой самостоятельно провести развоздушивание. При невозможности это сделать следует обратиться в диспетчерскую ООО «ЖЭК». Телефоны: 2-17-50, 9-67-66 - обращаются к жителям власти города.

По словам директора МКУ «Управление гражданской защиты населения» Юрия Бирюкова, тем жителям, которые обращаются по поводу отсутствия тепла в квартирах, предлагают переместиться в пункт временного размещения до подачи необходимого тепла в их доме. Но пока никто такой возможностью не воспользовался.

Стоит отметить, что пункт обогрева находится в городском Дворце искусств (улица Заречная, 8). Там созданы все условия для временного пребывания, установлены кровати с постельными принадлежностями, обеспечен питьевой режим.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Мегионе специалисты оперативно определили участок утечки теплоносителя и произвели его локализацию, а также восстановили давление в системе теплоснабжения.