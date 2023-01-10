И. о. главы Мегиона Игорь Алчинов: «Угроз для разморозки города в настоящий период времени нет»

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В Мегионе продолжается ликвидация аварии на перекрестке улиц Нефтяников-Кузьмина, где произошел порыв на теплотрассе. В администрации Мегиона сообщили, что угроз для разморозки города в настоящий период времени нет.

- В администрации города было оперативно проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на базе «Тепловодоканала» собран оперативный штаб, определены силы и средства для ликвидации аварии - прокомментировал сложившуюся ситуацию исполняющий обязанности главы города Игорь Алчинов.

По его словам, как только специалисты определили участок утечки теплоносителя, была произведена его локализация и восстановлено давление в системе теплоснабжения. Запуск котельной «Южная» уже стартовал и теплоноситель уже подается в дома и социальные объекты.

Игорь Алчинов обратился к жителям Мегиона и призвал их не паниковать, успокаивая, что ситуация находится на контроле как в городе, так и на уровне округа, профильных департаментов. Еще он обратил внимание горожан, на то, что сейчас важно не сливать воду из системы отопления, чтобы она быстрее заполнилась теплоносителем и быстрее было подано тепло в дома.

В администрации Мегиона также отметили, что мегионская городская больница готовилась к эвакуации реанимационного отделения в Нижневартовск, но как только в корпусах началось восстановление подачи тепла, перенаправлять пациентов передумали. По словам главврача, никого из пациентов эвакуировать не успели.

Директор «Тепловодоканала» Богдан Ермак, отметил, что ситуация в городе нормализуется. Он считает, что оперативно принятые решения позволили избежать негативных последствий

- Руководители предприятий и специалисты находятся на объекте. Дополнительные единицы специализированной техники предоставил «Славнефть-Мегионнефтегаз». Теплоноситель уже подается в систему отопления. Причина аварии будет рассматриваться позже - отметил он.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Нижневартовске после взрыва газа на Мира 6А у соседних домов появились трещины.