В Мегионе эвакуируют пациентов больницы, оставшейся без отопления в сильный мороз

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В Мегионе из-за порыва на теплотрассе остались без отопления несколько многоэтажных домов и городская больница. Принято решение эвакуировать пациентов в Нижневартовск. Ситуацию с переводом своих пациентов прокомментировал главный врач медучреждения Иван Чечиков.

- В связи с неблагоприятными погодными условиями и произошедшей нештатной ситуацией в системе теплоснабжения города администрацией учреждения принято решение о перераспределении пациентов, проходящих лечение в стационаре. Пациенты, которым оказывается неотложная реанимационная медицинская помощь переориентированы в больницу Нижневартовска, - сообщил он.

Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко решил прийти на помощь соседям-мегионцам.

- Позвонил исполняющему обязанности главы Мегиона Игорю Геннадьевичу Алчинову. Предложил полное содействие и помощь по всем вопросам - написал глава Нижневартовска в своем телеграм-канале.

Кроме того, глава поручил коммунальным службам Нижневартовска усилить меры предосторожности на объектах тепло- и водоснабжения. Он выразил надежду, что тепло в дома мегионцев вернётся как можно скорее.

Отметим, что сейчас аварийные бригады работают над устранением ЧП.