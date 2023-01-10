В Мегионе из-за аварии на теплосети без тепла остались десятки домов

Фото: Администрация Мегиона

В Мегионе днем 10 января произошла коммунальная авария в районе пересечения улиц Нефтяников и Кузьмина. Судя по кадрам, опубликованным в соцсетях местными жителями, случился прорыв на теплотрассе. Улицы города стремительно начала заливать вода. А в это время в городе установилась очень холодная погода, столбик термометра опустился до -36 градусов. Жители забили тревогу, испугавшись, что просто замерзнут без отопления и опасаются повторения ситуации, которая произошла в 1992 году, когда из-за коммунальной аварии в сильный мороз город сильно пострадал. В тот злополучный день, 30 декабря 1992 года, была прекращена подача электроэнергии от ЛЭП-110 из-за обрыва провода, что вызвало остановку систем тепло- и водоснабжения. Было разморожено 80 процентов жилого фонда и объектов соцкультбыта. Люди буквально встречали Новый год без света и тепла в 40-градусный мороз. Тогда, для восстановления системы пришлось потратить больше 1500 миллионов рублей.

Сейчас жители Мегиона сообщают о том, что происходит в их домах. Многие уже замечают последствия сегодняшнего ЧП: остывшие батареи, отсутствие какой-либо воды.

«Победы,18. Воду с отопительных систем слили, батареи остывают» - пишет один из пользователей. Его дополняет другая горожанка: «Сутормина 2, нет никакой воды и отопления». «Хоть бы успели починить, холод сегодня усилится только» - беспокоится еще один житель города.

Сотрудники «Тепловодоканала» экстренно приступили к устранению происшествия, перекрыв подачу тепла в расположенных поблизости тепловых камерах, что позволило возобновить циркуляцию теплоносителя с постепенным заполнением системы теплоснабжения. В это время исполняющий обязанности главы Мегиона Игорь Алчинов провел экстренное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

- Произошла утечка теплоносителя из системы теплоснабжения города. При этом на котельной «Южная» сработала автоматическая система защиты, обеспечив остановку котлов и снижение давления в системе. Поднятые по тревоге аварийные бригады приступили к локализации места происшествия, перекрыв подачу тепла в расположенных поблизости тепловых камерах - проинформировал директор МУП «Тепловодоканал» Богдан Ермак.

Фото: Администрация Мегиона

Из-за инцидента власти города решили ввести режим повышенной готовности.

- Временно ограничено движение автотранспорта по части улицы Кузьмина. Устанавливается точное место порыва для проведения ремонтных работ. Соответствующими службами ведется мониторинг ситуации. Циркуляция воды в системе отопления возобновлена. Принимаются меры для восстановления теплоснабжения - проинформировали в администрации Мегиона.

Тем временем жители Мегиона боятся, что город может остаться без тепла на несколько дней. А также говорят, что такая ситуация (аварии на теплотрассах) происходят систематически.

- Это называется чрезвычайной ситуацией. Администрация обязана принять меры по нормальному и безопасному жизни обеспечению граждан. Например, людям бесплатно и безвозмездно выдавать воду и отопительные приборы. А у нас как? Люди бегут и покупают все за свой счёт. А потом ещё и квитанции получит за электричество - написали в комментарии под постом администрации одна из жительниц.

Фото: Администрация Мегиона

Своим последним сообщением администрация успокаивает горожан, сообщая, что на месте прорыва теплотрассы уже ведутся аварийно-восстановительные работы.

Напомним, «Комсомольская правда - Югра» писала ранее о том, что жители центральной части Сургута больше чем на сутки остались без чистой воды.

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