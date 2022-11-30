Жители центральной части Сургута больше чем на сутки остались без чистой воды

Фото: Горводоканал Сургут

Жители Сургута столкнулись с неприятной ситуацией: качество воды за последние дни в городе значительно ухудшилось. Дело дошло до жалоб: сначала в Горводоканал, а после и в администрацию города.

- Участились сигналы от жителей центральной части города о том, что в определенных домах качество воды стало хуже. На магистральном водоводе на проспекте Мира, на участке между ул. Островского и ул. Лермонтова, в водопроводной камере произошла разгерметизация. Сотрудники Горводоканала, несмотря на суровые погодные условия , починили водовод в кратчайшие сроки. Но для устранения функционального отказа был отключен участок Мира-Лермонтова, что в дальнейшем привело к изменению гидравлического режима сетей водоснабжения и ухудшению качества холодного водоснабжения - прокомментировали в Горводоконале.

Сотрудники организации ведут работы по восстановлению качества водоснабжения: установлены проливы, организуют подвоз воды по заявкам. Днем сотрудники компании организуют подвоз воды: в первую очередь к детским садам, школам и к больнице. Кроме того, подвоз питьевой воды проводится и в жилые микрорайоны.

В Горводоконале отметили, что если дом находится на прямых договорах со СГМУП «ГВК», то перерасчет за воду будет выполнен автоматически. А жителям иных МКД - за перерасчетом необходимо обратиться в свои управляющие компании.

На сегодняшний день в компании сообщают, что качество воды восстановлено. Но если жители замечают её неудовлетворительное качество, можно обратиться по телефону круглосуточной аварийно-диспетчерской службы: 45-65-44.

Напомним, мы писали ранее о том, что в феврале жители Сургута уже сталкивались с проблемой некачественного водоснабжения. Местные жители сообщали, что в доме на улице Энергетиков бежала холодная вода странного цвета с отвратительным запахом. Схожая картина наблюдалась и у жителей других улиц.

Кроме сургутян на грязную питьевую воду жаловались жители деревни Ушья в Югре. Проведенная тогда экспертиза показала превышение некоторых нормативов.