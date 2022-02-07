Жители деревни Ушья в Югре жалуются на грязную питьевую воду

Фото: vk.com/public204628108 Фото: Социальные сети

В поселке Ушья Кондинского района (Ханты-Мансийский автономный округ) жители жалуются на грязную питьевую воду. Об этом сообщили в местных социальных сетях, прикрепив фотографии воды, больше похожей на жидкую грязь.

Жители поселка написали заявление относительно качества поставляемой из кранов воды и потребовали провести проверку.

- 27 человек – жители деревни Ушья устали стучать в закрытые двери администрации сельского поселения и с огромной надеждой написали. Люди просят разобраться в ситуации в отношении поставщика питьевой воды и по итогу получать качественную, чистую и пригодную для питья воду, - указано в сообщении

Сельчане принесли емкость с грязной жидкостью, засняли видеоролик о том, какая вода течет из кранов, а также приложили к обращению анализ отбора проб воду от декабря 2021 года, где практически по всем показателям вода соответствует нормам и требованиям. Однако цвет воды все же оставляет желать лучшего.

Фото: vk.com/public204628108 Фото: Социальные сети

- Согласно акту лабораторных исследований проб воды от 23 декабря 2021 года вода централизованных систем водоснабжения питьевой воды деревня Ушья не соответствует по показателям «цветность» и «мутность» превышение нормативов в 1,2 раза, - указано в экспертном заключении.

Фото: vk.com/public204628108 Фото: Социальные сети

Кроме этого, поставщик питьевой воды не имеет защищенных тарифов на поставку питьевой воды населению. Сейчас делом занимаются общественные организации. Обращение жителей деревни направлено в Государственную Думу.

Проблемы с водой в поселениях Югры, к сожалению, не редкость. Ранее «Комсомольская правда-Югра» писала о том, что жители деревень Юильск и Нумто сельского поселения Казым Белоярского района ХМАО-Югры вынуждены обеспечивать себя питьевой водой из-за отсутствия источников водоснабжения. В связи с этим прокуратура Белоярского проверила, как администрация Казыма исполняет законодательство в сфере водоснабжения в населенных пунктах.