Прокуратура разобралась, почему в деревнях Белоярского района у людей нет питьевой воды Фото: Татьяна Коркина

Жители деревень Юильск и Нумто сельского поселения Казым Белоярского района ХМАО-Югры вынуждены обеспечивать себя питьевой водой из-за отсутствия источников водоснабжения. В связи с этим прокуратура Белоярского проверила, как администрация Казыма исполняет законодательство в сфере водоснабжения в населенных пунктах.

Итог неутешителен: в населенных пунктах нарушены санитарно-эпидемиологические требования. В связи с этим прокурор Белоярского обратился с иском в суд, чтобы администрация организовала питьевое водоснабжение в этих деревнях. Суд рассмотрел его и полностью удовлетворил, исполнение решения находится на контроле прокуратуры.