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Недвижимость5 октября 2021 10:38

Прокуратура разобралась, почему в деревнях Белоярского района у людей нет питьевой воды

Исполнение решения - на контроле прокуратуры
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Прокуратура разобралась, почему в деревнях Белоярского района у людей нет питьевой воды

Прокуратура разобралась, почему в деревнях Белоярского района у людей нет питьевой воды

Фото: Татьяна Коркина

Жители деревень Юильск и Нумто сельского поселения Казым Белоярского района ХМАО-Югры вынуждены обеспечивать себя питьевой водой из-за отсутствия источников водоснабжения. В связи с этим прокуратура Белоярского проверила, как администрация Казыма исполняет законодательство в сфере водоснабжения в населенных пунктах.

Итог неутешителен: в населенных пунктах нарушены санитарно-эпидемиологические требования. В связи с этим прокурор Белоярского обратился с иском в суд, чтобы администрация организовала питьевое водоснабжение в этих деревнях. Суд рассмотрел его и полностью удовлетворил, исполнение решения находится на контроле прокуратуры.