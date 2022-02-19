Жители Сургута жалуются на ржавую воду Фото: Мария Толстихина

По сообщениям жителей в доме на улице Энергетиков, бежит холодная вода странного цвета с отвратительным запахом. Схожая картина с водоснабжением и у жителей домов по улице Энтузиастов, Киртбая, Губкина, проспекта Набережного.

Оказалось, что никакой новой аварии на сетях водоснабжения нет, то, что сейчас происходит с водой — последствия коммунального ЧП на Тюменском тракте. Напомним, в ночь на вторник на этой неделе там произошел порыв. Сразу после аварии с проблемами столкнулись жители только близлежащих районов.

Специалисты просят сургутян набраться терпения. Как пояснили в «Горводоканале», во время аварии на Тюменском тракте был поврежден магистральный водовод, что привело к таким масштабным последствиям. Однако все аварийные службы практически в круглосуточном режиме занимаются их ликвидацией.