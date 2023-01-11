Снова порыв на теплотрассе в ХМАО: затопило жилой дом в Советском

Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Югре следственные органы на основании сведений, размещенных в СМИ, о длительном подтоплении жилого дома организовали проверку.

По предварительной информации, 8 января 2023 года около 15 часов произошел прорыв теплотрассы на перекрестке улиц Кирова и Коммунистическая города Советский и до сих пор никто не устранил аварию. В результате чего водой из системы отопления подтапливает фундамент одного из жилых домов. Следователи выясняют все обстоятельства аварии на теплотрассе.

- Проводится проверка своевременности и достаточность мер по обеспечению бесперебойного теплоснабжения жилых домов, а также по устранению аварийной ситуации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение - сообщают в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.