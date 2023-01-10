Следком Югры проводит проверку из-за аварии на теплотрассе в Мегионе

Фото: Администрация Мегиона

По факту прорыва теплотрассы в Мегионе организована проверка. Об этом сообщает СУ СК России по ХМАО-Югре.

- Лангепасским межрайонным следственным отделом СК России по ХМАО-Югре организована проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан - сообщают в ведомстве.

Из-за прорыва теплотрассы в районе улицы Нефтяников города Мегиона, который произошел сегодня, 10 января 2023 года 10 домов остались без воды и отопления в 40-градусный мороз. Причиной прорыва, как считают следственные органы, могла стать изношенность теплотрассы.

- Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе своевременность и достаточность мер по обеспечению бесперебойного теплоснабжения жилых домов. По результатам проверки будет принято процессуальное решение - добавили в следственном комитете.