Из-за порыва теплотрассы в Мегионе прокуратура проводит проверку Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура проводит проверку в связи с аварией на сетях теплоснабжения в Мегионе. Напомним, из-за аварии на теплосети без тепла и воды остались десятки домов, а также социальные объекты в 40-градусный мороз.

- По поручению прокурора автономного округа Ботвинкина Е.Б. прокуратура Мегиона проводит проверку в связи с порывом 10 января 2023 года сетей теплоснабжения в районе улицы Нефтяников Мегиона, повлекшим приостановление подачи тепла в жилые дома и социальные объекты - говорится в сообщении прокуратуры.

Во время проверки прокуратура оценит соблюдение жилищного законодательства, а также проверит работу органов местного самоуправления по организации своевременной замены сетей теплоснабжения, управляющей и ресурсоснабжающей организации по обеспечению жильцов коммунальными услугами надлежащего качества.

- Обеспечено всестороннее и тщательное выяснение всех причин и условий сложившейся ситуации, определена степень ответственности виновных лиц - добавили в прокуратуре.