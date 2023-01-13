Тарифы на коммунальные услуги в ХМАО выросли на 9%

Фото: Татьяна Коркина
Тарифы на коммунальные услуги в Югре выросли на 9%. О росте тарифов предупредил региональный оператор по обращению с отходами в Югре АО «Югра-Экология».
- Перенос региональной службой по тарифам ХМАО-Югры сроков увеличения тарифов с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года вызван необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития коммунальной инфраструктуры по всей стране, при оценочной инфляции за 2022 год 12,4% - говорится в сообщении пресс-службы АО «Югра-Экология».
Повышение коснулось платы за тепло, водоснабжение и отведение, электричество, газ, обращение с твердыми коммунальными отходами. Гражданам напоминают, что в каждом муниципалитете действует свой норматив, поэтому плата будет отличаться.
АО «Югра-Экология»