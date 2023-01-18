Скандалистка Рая Мамедова из Сургута обвинила суд в подкупе и обратилась за поддержкой к народу Азербайджана

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Скандально известная жительница Сургута Раиса Мамедова вновь напомнила о себе, записав видеообращение к народу Азербайджана с обвинением суда в подкупе и просьбой о помощи. Женщина выступила с обращением на азербайджанском языке и тем самым нарушила избранную ей меру пресечения, согласно которой женщине запрещено пользоваться интернетом и общаться со СМИ. Но тем не менее видеообращение Раисы опубликовал опубликовал зарубежный интернет-портал.

- Суд продолжается шесть месяцев. Меня хотят наказать на 4 года тюремного заключения. Условного срока, штрафа не будет - говорит Мамедова.

В свое оправдание женщина говорит, что не просто так оскорбила русский народ, а сделала это, потому что русские оскорбляли её детей.

- Приветствую свой азербайджанский народ из России, города Сургут. Меня зовут Мамедова Рая Сабир кызы, я родом из Товуза. Прошу вас, помогите мне, поддержите меня, чтобы я в тюрьму не попала, по закону я не должна попасть в тюрьму. Но прокуратуру деньгами подкупили, она хочет 4 года тюрьмы дать, чтобы русские успокоились, чтобы русские радовались: «Ура, мы посадили Раю в тюрьму! - говорит Рая Мамедова на видео (перевод приводит «Мегаполис Югра»).

Полиция Югры начала проверку по факту видеообращения Раи Мамедовой к азербайджанскому народу. Корреспондент «Комсомольская правда - Югра» уточнила в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре, какие могут быть последствия от действий Мамедовой.

- После того, как видео появилось в Сети. Информация была зарегистрирована в КУСП УМВД России по Сургуту и инициировано проведение проверки с целью установить, есть ли в ее новом обращении признаки какого-либо правонарушения. По данному факту процессуальное решение ещё не принято, - сообщили нам в полиции.

Как отметил заместитель председателя национально-культурной автономии азербайджанцев Амил Аббасов, азербайджанская диаспора в Сургуте проведет собрание и продумает обращение к гражданам России и Азербайджана, а также хотят направить это обращение в силовые структуры. Кстати, слова Мамедовой в диаспоре не поддерживают.

Напомним, в июле 2022 года на Раю Мамедову завели уголовное дело. Ее обвиняют в возбуждении ненависти либо вражды и унижении человеческого достоинства по национальным признакам.

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