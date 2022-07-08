Мужа сургутянки Раи Мамедовой могут депортировать на родину за экстремизм

Фото: коллаж из фото / соцсети

Новый поворот в истории, связанной со скандалом в Сургуте. Мужа сургутянки Раи Мамедовой, которая сама сейчас проходит по уголовному делу, также могут привлечь к ответственности. Самир Мамедов может стать фигурантом административного дела за публичную демонстрацию символики экстремистских организаций.

Сабир Мамедов запостил фото в соцсетях с символикой запрещенной в России экстремисткой организации. Дело уже завели и если Мамедова признают виновным, его могут депортировать на родину в Азербайджан.

- По факту публикации запрещенной в России символики, в отношении мужчины вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ «Пропаганда и публичное демонстрирование символики экстремистских организаций. Если суд его завтра признает виновным, то после вступления в законную силу решения суда, управление по вопросам миграции ХМАО лишит его вида на жительство и отправит в Азербайджан, — сообщили в полиции.

Сам мужчина, также как и его жена оскорблял русских в соцсетях. Теперь будем ждать развязки этой истории. Одним из вопросов остается: последует ли Рая за своим мужем, или останется в России, а также какое решение на их счет примет суд.

Напомним, супруга Сабира Мамедова - Рая проходит фигуранткой в деле о разжигании межнациональной ненависти. Причиной стал скандал в домовом чате, где женщина наговорила лишнего, записав несколько голосовых сообщений с матерными оскорблениями русского народа. Накануне суд запретил Рае Мамедовой пользоваться Интернетом и другими средствами связи. На время следствия по уголовному делу она не сможет общаться со свидетелями и будет разговаривать только со следователем и судом.