В Сургуте уроженка Азербайджана угрожала соседу расправой из-за замечания в адрес её детей

Фото: коллаж из фото / соцсети

В Сургуте конфликт в общедомовом чате перерос в масштабное разбирательство. Все началось с того, что житель одного из домов застал в подъезде многоэтажки детей, которые «срывали таблички, ломали лифты и шумели». Мужчина снял ситуацию на видео и выложил с просьбой к родителям провести беседы с отпрысками.

- Родители, обратите внимание! Вот, только что всех из лифта вытащил, - комментирует происходящее на видео его автор.

В ответ на опубликованную запись горожанка Рая Мамедова начала сыпать гневными голосовыми сообщениями в адрес автора публикации. Женщина угрожала насилием и физической расправой русским, которые ее «задели в комментариях в соцсетях». По понятным причинам, мы не можем цитировать большую часть сказанного женщиной, но в аудиозаписях она подробно рассказывает, как будет унижать русских. В конце скандалистка пообещала помочиться на двери всех, кто не разделяет её мнения, и осквернить память умерших родственников своих оппонентов.

Пост набрал сотни гневных комментариев. Жители просят разобраться в случившемся полицию. В УМВД РФ по Сургуту начали проверку.

- В виду того, что в действиях сургутянки усматриваются признаки административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 20.3.1 КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», в ее отношении возбуждено дело об административном правонарушении, - сообщили в полиции Сургута.

Поведение и высказывание Мамедовой осудили представитель Духовного управления мусульман Югры Амир Вахитов и зампредседателя общины азербайджанцев Сургута Амил Аббасов. По их мнению, данное поведение и высказывания на национальной почве непозволительны. Сургут - многонациональный город, который является домом для жителей всех народов мира. Амир Вахитов призвал сургутян не делить людей по национальностям и относиться к старшим с уважением.

Поведение женщины возмутило и рэпера Мишу Маваши, который известен своими националистическими взглядами и песнями с пропагандой здорового образа жизни. Он заявил, что соседям стоит собраться и поговорить с мужем Раи, чтобы он научил свою жену общаться с людьми. Также Миша Маваши предлагает написать коллективные заявления в полицию.

- Буквально через пару дней вы увидите видео этой женщины, как она сидит с поникшим видом и рассказывает о том, что она просто была на эмоциях, шайтан попутал ее, и потому она такое понаговорила. Она извинится, и всё это забудут. И всё это будет продолжаться дальше, - высказался репер в своем telegram-канале.

Не прошло и пары дней, как предсказание рэпера сбылось. Рая аж дважды извинилась за свое поведение, заставив сказать пару слов и собственного мужа.

ОФИЦИАЛЬНО

Прокуратура ХМАО-Югры организовало свою проверку. Специалисты проверят соблюдение федерального законодательства в сфере противодействия экстремизму и терроризму, о защите прав несовершеннолетних и оценит профилактическую работу уполномоченных органов власти. Исполнение поручения находится на контроле прокуратуры округа.

КСТАТИ

Стало известно, что это уже не первый конфликт с участием Раи Мамедовой. Один из пользователей в группе "ЧП Сургут" опубликовал видео Раи и сообщил, что у женщины был конфликт с мамой одноклассника её сына.