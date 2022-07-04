На скандалистку Раю Мамедову из Сургута, оскорбившую весь русский народ, завели уголовное дело

Фото: коллаж соцсети

Уже несколько дней в Сургуте не утихают споры по поводу уроженки Азербайджана Раи Мамедовой, которая накануне скандально прославилась на всю страну. Девушка очень остро отреагировала на поступок сургутянина, который сделал замечания детям, портившим общедомовое имущество. Мужчина стал свидетелем того, как компания ребят громит лифт, снял их на видео и скинул его в чат в мессенджере. Мужчина надеялся, что родители проведут воспитательную беседу со своими отпрысками. Но мать, участвующих в вандализме детей, начала скандалить и оскорблять мужчину, а вместе с ним и весь русский народ.

Местная полиция завела на сургутянку административное дело по ст. 20.3.1 КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», а сама Рая дважды извинилась за свой поступок. Но жителям Сургута показалось, что её слова были не искренними и, благодаря общественному резонансу, этой историей заинтересовались в Следственном комитете ХМАО-Югры. В итоге против северянки завели уголовное дело по п.«а» ч.2 ст. 282 УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства по признакам национальности".

- Жительница Сургута во время общения в домовом чате одной из социальных сетей публично, голосовыми и текстовыми сообщениями, сыпала оскорбления и угрозы применения насилия против соседа по дому и другим людям, акцентируя внимание на их этническую принадлежность. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств - прокомментировали в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Раисе Мамедовой может грозит крупный штраф, принудительные работы и даже от трех до шести лет тюрьмы.

Дмитрий Кожеватов - тот самый парень, заснявший видео с детьми-вандалами, подал в суд на Раю и намерен судиться с ней до победного. Он даже готов жаловаться во всей инстанции.

- Во-первых, дело нужно довести до логического завершения. Потому что, говорят, уголовку хотят свести на административную статью. Во-вторых, она много наговорила в мой адрес. Но главное, чтобы не было никаких поблажек, - заявил Дмитрий.

Его адвокат Роман Барышников пока не готов давать никаких комментариев, он считает, что прояснения по этому делу наступят после доследственной проверки и результатов лингвистической экспертизы.

Не остался в стороне и прокомментировал ситуацию с южанкой глава Сургута Андрей Филатов. Он считает, что дело доведут до конца, проведут все необходимые экспертизы и процедуры. Также Филатов убежден, что любое нарушение получит неотвратимое наказание.

- Дам свою оценку ситуации с высказываниями и поведением Раи Мамедовой. Все будет по закону, уверен. Но если кто-то нарушает принятые нормы совместной жизни, он должен понимать, что может оказаться в ситуации, когда такому соседу в Сургуте не рады, - написал Андрей Филатов на свой странице в соцсети.

А югорчане намерены составить петицию к президенту и попросить его о помощи разобраться в громком скандале. Предложение написать петицию опубликовали пользователи в паблике «ЧП Сургут» во «ВКонтакте».

- Давайте составим петицию на имя В. В. Путина и соберем подписи по данной ситуации, чтоб дело не закончилось административным штрафом, а виновное лицо понесло соответствующее наказание - написано в сообщении.