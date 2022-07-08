В Сургуте муж Раисы Мамедовой получил штраф за распространение экстремистской символики

В Сургуте супруг Раисы Мамедовой оштрафован за экстремизм Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте прошел суд над мужем скандалистки Раи Мамедовой. Мужчину осудили за распространение экстремистской символики.

Полиция Сургута возбудила административное дело на Сабира Мамедова, который опубликовал на своей личной странице фотографию с экстремисткой символикой. Он мог лишиться вида на жительство и быть выдворен на Родину – в Азербайджан. Но отделался лишь штрафом в 1,5 тысячи рублей.

- 33-летний гражданин иностранного государства, постоянно проживающий в Сургуте, опубликовал на личной странице в одной из социальных сетей фотографию с символами организации, чья деятельность на территории России запрещена по решению Верховного суда Российской Федерации. По данному факту в отношении мужчины вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренным частью первой статьи 20.3 КоАП РФ «Пропаганда и публичное демонстрирование символики экстремистских организаций, – сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по ХМАО-Югре Ольга Абмайкина.

Суд признал Мамедова виновным в публичной демонстрации запрещенной символики. Его оштрафовали на 1,5 тысяч рублей. Мужчина полностью признал свою вину.

Супруга Сабира - Рая проходит фигуранткой в деле о разжигании межнациональной ненависти. Причиной стал скандал в домовом чате, где женщина оскорбила и унизила русский народ. Накануне суд запретил Рае Мамедовой пользоваться Интернетом и другими средствами связи.