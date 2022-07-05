Первый вице-губернатор Югры прокомментировал скандал, произошедший в Сургуте

Фото: Первый вице-губернатор Югры Алексей Шипилов

Первый замгубернатора Югры Алексей Шипилов высказался в своем канале в Telegram по поводу двух событий прошедших дней. Одно из них — трагическое: в минувшее воскресенье родные и близкие простились с младшим сержантом, погибшим во время спецоперации на территории Украины Туралом Вердиевым Мирза оглы, жителем Нягани. А второе событие — скандал с Раисой Мамедовой из Сургута, против которой завели уголовное дело. Ее обвиняют в возбуждении ненависти либо вражды и унижении человеческого достоинства по национальным признакам.

- Оба жители наших городов Югры. Оба одной национальности. Но такие разные. Один погиб, сражаясь за Россию, наш многонациональный народ, показывая нам пример. Другая - Россию, и весь наш многонациональный народ, ненавидит. Уверен, что в таком же духе воспитывает своих детей. Они не виноваты, но станут остриём ее ненависти - прокомментировал Шипилов.

Алексей Шипилов выразил соболезнования семье героически погибшего парня. Он добавил, что не высказывался по поводу Мамедовой ранее, так как ждал решения правоохранителей. После возбуждения уголовного дела замгубернатора похвалил следователей за оперативность.

- Дело не в национальности, говорю вам. Дело в людях. И только нам решать с какими людьми рядом мы хотим жить и строить сильную, безопасную, процветающую Россию - отметил первый вице-губернатор Югры.