В Нягани простятся с младшим сержантом, погибшим во время спецоперации на территории Украины

Фото: Официальная страница Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в соцсети

В Югре поддержат семью погибшего во время спецоперации жителя Нягани. Губернатор Югры Наталья Комарова выразила соболезнования родным Турала Вердиева Мирза оглы – жителя Нягани, который участвовал в проведении специальной военной операции на территории Украины.

Турал Вердиев Мирза оглы родился 3 октября 1992 года в Нягани. В 2008 году окончил среднюю школу №2, а затем отправился в армию. С 2012 по 2013 годы служил как разведчик войсковой разведки. После демобилизации с 2013 по 2022 годы работал водителем в различных предприятиях города.

С началом военной спецоперации Турал решил отправится на службу по контракту, служил в войсковой части 22316 в должности старшего наводчика минометной батареи мотострелкового батальона, в звании младшего сержанта контрактной службы.

Погиб при исполнении воинских обязанностей 25 июня 2022 года. В Нягани у Турала Вердиева остались отец, брат, сестра. Семья погибшего решла провести прощание в Нягани, а похороны в Азербайджане.

Власти Югры обеспечат семью солдата всеми мерами поддержки, которые предусмотрены региональным законодательством для членов семей военнослужащих, погибших при исполнении воинских обязанностей. В школе № 2 города Нягань, в которой учился Турал Вердиев Мирза оглы, организуют уголок его памяти.