Коронавирус в Югре, последние новости на 21 мая 2020: сотни нарушений самоизоляции в Сургутском районе и еще одна смерть пациента

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 21 мая 2020 года.

1. Количество коек для пациентов с коронавирусом в ХМАО снова увеличат. О подобной необходимости сообщили представители здравоохранения.

- Мы планируем увеличить коечный фонд еще на двести коек в течение этой недели, возможность такая есть. Терапевтический корпус Сургутской окружной клинической больницы полностью подготовлен, туда уже поступают пациенты с новой коронавирусной инфекцией, - заявил директор депздрава региона.

2. Почти триста нарушителей режима самоизоляции обнаружили в Сургутском районе.

3. Сургутский район вновь в лидерах по приросту новых случаев заражения коронавирусом.

4. Югорчанам объяснили, можно ли заразиться коронавирусом от укуса комара.

5. В Югре увеличат число тестов на коронавирус: будет проводиться около шести тысяч исследований в сутки.

6. Скончался еще один пациент с коронавирусом в ХМАО. Пациенту было 58 лет

Итак, всего на 21 мая 2020 года в Югре зарегистрировано 1371 случаев коронавирусной инфекции, 478 - выздоровели, 12 человек ранее умерли, 7901 жителей региона подлежат наблюдению, 18991 югорчан сняты с медицинского наблюдения.

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