2020-05-20T10:30:13+03:00
Общество

Почти 300 нарушителей режима самоизоляции обнаружили в Сургутском районе

Рейды проходят ежедневно
Руслан Савинов
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Почти 300 нарушителей режима самоизоляции обнаружили в Сургутском районеПочти 300 нарушителей режима самоизоляции обнаружили в Сургутском районеФото: pixabay.com
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Полицейские в поселениях Сургутского района ежедневно устраивают рейды по улицам. У граждан выясняют причины нахождения вне дома. Больше всего рейдов проводится в Нижнесортымском, Фёдоровском и Лянторе, где выявлено больше всего заболевших коронавирусом.

- Выявлено 280 нарушителей, которым придется оплатить штрафы. Больше всего штрафов выписано в Лянторе - 100, Солнечном - 57, Белом Яре - 52, Федоровском – 46 и Нижнесортымском -23, - пояснили в пресс-службе муниципалитета.

Отмечается, что получить штраф можно не только без дела прогулявшись по улицам, но и совершив любое другое правонарушение.

- Например, в случае ДТП полицейские будут выяснять не только обстоятельства аварии, но и причины, по которым человек покинул квартиру. Если эти причины недостаточны, то тоже придется платить штраф, - отметили стражи порядка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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