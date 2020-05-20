Скончался еще один пациент с коронавирусом в Югре
В Нефтеюганской окружной клинической больнице скончался пациент с лабораторно подтвержденным COVID-19. Об этом сообщили представители регионального оперативного штаба.
- Мужчине было 58 лет. К сожалению, лечение осложнялось сопутствующими хроническими заболеваниям, - пояснили в пресс-службе департаменты здравоохранения ХМАО.
- Соблюдайте все меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. При первых признаках заболевания звоните на горячую линию: 8 800 301 68 88, - призывают югорчан медицинские работники.
Добавим, что всего в Югре зафиксировано двенадцать смертей. Выздоровело 478 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»