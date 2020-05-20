2020-05-20T11:44:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Скончался еще один пациент с коронавирусом в Югре

Мужчине было 58 лет
Поделиться:
Скончался еще один пациент с коронавирусомСкончался еще один пациент с коронавирусомФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Нефтеюганской окружной клинической больнице скончался пациент с лабораторно подтвержденным COVID-19. Об этом сообщили представители регионального оперативного штаба.

- Мужчине было 58 лет. К сожалению, лечение осложнялось сопутствующими хроническими заболеваниям, - пояснили в пресс-службе департаменты здравоохранения ХМАО.

- Соблюдайте все меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. При первых признаках заболевания звоните на горячую линию: 8 800 301 68 88, - призывают югорчан медицинские работники.

Добавим, что всего в Югре зафиксировано двенадцать смертей. Выздоровело 478 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Югре отменили особый противопожарный режим
В Югре добыта 12-миллиардная тонна нефти
Ребенку, на которого упала ледяная глыба с крыши в Нижневартовске, выплатили компенсацию
Сургутский район вновь в лидерах по приросту новых случаев заражения коронавирусом
Почти 300 нарушителей режима самоизоляции обнаружили в Сургутском районе
Югорчанин ударом ножу убил своего друга
Югорский физмат лицей признали одной из лучших школ России
Директор стройфирмы в ХМАО утаил от налоговой миллионы рублей
Власти ХМАО: «В регионе рождаемость в 2 раза превышает смертность»
Количество коек для пациентов с коронавирусом в ХМАО снова увеличат
«Улицы победы» отремонтируют в Нижневартовске
Погода в Югре 20 мая: небольшое похолодание
Гостиницы и рестораны ХМАО начнут работу на третьем этапе снятия ограничений
В Югре добудут 12-миллиардную тонну нефти
Кардиодиспансер Сургута разместил три отделения СОКБ
Большегруз и легковушка столкнулись в Нефтеюганском районе
Вартовчанин принял звук телевизора за террористический акт
Более полутысячи югорчан за неделю пострадали от укусов клещей
Воду в Нижневартовске станут очищать ультрафиолетом вместо хлора
В Октябрьский район назначили нового прокурора
Трасса в 4 полосы соединит Нефтеюганское шоссе и Сургут