20 Май 2020 2020-05-20T11:08:30+03:00

Сургутский район вновь в лидерах по приросту новых случаев заражения коронавирусом Фото: pixabay.com

Врачи делают все необходимое для локализации инфекции

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В Югре лабораторно подтверждены 63 новых случая заболевания коронавирусом в 13 муниципалитетах. География распространения инфекции такова:

- Сургутский район – 28, Нефтеюганский район – 2, Ханты-Мансийский район – 3, Нижневартовский район – 2, Ханты-Мансийск - 2 , Сургут – 9, Нефтеюганск – 1, Нижневартовск – 5, Мегион – 5, Радужный -1, Когалым – 3, Пять-Ях – 1, Белоярский – 1, - пояснила замруководителя Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева. Напомним, что всего в регионе лабораторно подтвержденных случаев инфекции - 1371.

По возрастной структуре новые случаи распределены следующим образом: дети – 3, 18-29 – 7, 30-49 – 29, 50-64 – 23,- старше 65 лет – 1. По местам инфицирования: из контактов в очагах - 52, в 11 случаях контакт уточняется.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 22 случая, с симптомами ОРВИ - 18 случаев, в бессимптомной форме заболевания – 23.

Из всех зарегистрированных случаев коронавируса в регионе 11 человек на ИВЛ, 24 в реанимационных отделениях инфекционных госпиталей.

ИСТОЧНИК KP.RU