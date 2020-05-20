Югорчанам объяснили, можно ли заразиться коронавирусом от укуса комара
Профессору кафедры биологии и биотехнологии СурГУ Владимиру Старикову был задан вопрос: «Можно ли заразиться коронавирусом от укуса комара?». Подробный ответ профессор дал представителям оперативного регионального штаба.
- Ранее китайские ученые проводили соответствующие исследования и пришли к выводу, что заразиться коронавирусом от комаров нельзя. Вирус COVID-19 передается через переносчика воздушно-капельным путем, - пояснил Владимир Стариков.
Добавим, к настоящему моменту ситуация в ХМАО такова: 1371 случай заболевания.
- Соблюдайте все меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. При первых признаках заболевания звоните на горячую линию: 8 800 301 68 88, - напоминают югорчанам медики.
ИСТОЧНИК KP.RU