20 Май 2020 2020-05-20T14:39:19+03:00

Югорчанам объяснили, можно ли заразиться коронавирусом от укуса комара Фото: pixabay.com

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Профессору кафедры биологии и биотехнологии СурГУ Владимиру Старикову был задан вопрос: «Можно ли заразиться коронавирусом от укуса комара?». Подробный ответ профессор дал представителям оперативного регионального штаба.

- Ранее китайские ученые проводили соответствующие исследования и пришли к выводу, что заразиться коронавирусом от комаров нельзя. Вирус COVID-19 передается через переносчика воздушно-капельным путем, - пояснил Владимир Стариков.

Добавим, к настоящему моменту ситуация в ХМАО такова: 1371 случай заболевания.

- Соблюдайте все меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. При первых признаках заболевания звоните на горячую линию: 8 800 301 68 88, - напоминают югорчанам медики.

ИСТОЧНИК KP.RU