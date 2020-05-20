2020-05-20T08:12:35+03:00
Общество

Количество коек для пациентов с коронавирусом в ХМАО снова увеличат

О подобной необходимости сообщили представители здравоохранения
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Количество коек для пациентов с коронавирусом в ХМАО снова увеличатКоличество коек для пациентов с коронавирусом в ХМАО снова увеличатФото: pixabay.com
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Глава департамента здравоохранения Югра ХМАО Алексей Добровольский сообщил на заседании оперштаба, что в регионе вновь увеличивают количество коек для пациентов с COVID-19.

- Мы планируем увеличить коечный фонд еще на двести коек в течение этой недели, возможность такая есть. Терапевтический корпус Сургутской окружной клинической больницы полностью подготовлен, туда уже поступают пациенты новой коронавирусной инфекцией, - заявил директор депздрава региона.

Итак, с сегодняшнего дня, 20 мая, первые 16 пациентов поступают в больницу ФМБА в Сургуте:

- Мы определили контингент — это пациенты не из категории тяжелых, но тем не менее, нуждающиеся в продолжении и завершении лечения в течение ближайших недели-двух. 16 из них переводятся сегодня из СОКБ в больницу ФМБА. Больница ФМБА готова принять от 35 до 50 пациентов. Коечный фонд есть, он сформирован. С сегодняшнего дня принимает пациентов, - повел итог Алексей Добровольский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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