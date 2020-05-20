В Югре увеличат число тестов на коронавирус

Глава ХМАО Наталья Комарова очередное провела заседание окружного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Один из пунктов обсуждения касался количества тестов на коронавирус.

- Отмечу, что правительством автономного округа принято решение о выделении департаменту здравоохранения дополнительных 326,5 миллионов рублей для приобретения лабораторного оборудования, диагностирующего новую коронавирусную инфекцию, которое обеспечит до 6 тысяч исследований в сутки – это позволит повысить уровень охвата населения тестированием больше, чем в 2 раза, до 350 проб на 100 тысяч населения, - пояснила Наталья Комарова.

Она также добавила, что все обращения медработников, связанных с выплатами за работу с COVID-пациентами, находятся на особом контроле.