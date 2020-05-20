2020-05-20T09:11:36+03:00
Общество

В Югре увеличат число тестов на коронавирус

Будет проводиться около 6000 исследований в сутки
Руслан Савинов
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В Югре увеличат число тестов на коронавирусВ Югре увеличат число тестов на коронавирусФото: pixabay.com
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Глава ХМАО Наталья Комарова очередное провела заседание окружного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Один из пунктов обсуждения касался количества тестов на коронавирус.

- Отмечу, что правительством автономного округа принято решение о выделении департаменту здравоохранения дополнительных 326,5 миллионов рублей для приобретения лабораторного оборудования, диагностирующего новую коронавирусную инфекцию, которое обеспечит до 6 тысяч исследований в сутки – это позволит повысить уровень охвата населения тестированием больше, чем в 2 раза, до 350 проб на 100 тысяч населения, - пояснила Наталья Комарова.

Она также добавила, что все обращения медработников, связанных с выплатами за работу с COVID-пациентами, находятся на особом контроле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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