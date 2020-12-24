Следователи Уральского следственного управления на транспорте СК РФ прекратили уголовное дело по факту столкновения катера со стоящей баржей. Напомним, инцидент произошел в конце сентября на реке Черной в Сургутском районе. Громкая трагедия унесла жизнь «вора в законе» Владимира Зяткова (или Зятька, как его называли), и ещё троих человек. Четыре человека, включая ребенка, получили ранения. По данным следствия, виновным оказался именно Зятек, который в тот момент управлял катером.Следователи выяснили, что 9 сентября 2020 года 65-летний Владимир Зятьков, будучи пьяным, управлял катером «Ямаха». Когда он сел за штурвал судна, он не учел нормы пассажировместимости, не обеспечил друзей спасательными жилетами и превысил безопасную скорость. Это и стало причиной столкновения с пришвартованной к берегу баржей.Во время расследования уголовного дела специалисты осмотрели место происшествия, изъяли все документы (на катер и баржу) и осмотрели двигатель катера и его навигационное оборудование. В компаниях, которым принадлежит баржа, прошли обыски. Проведены судебно-медицинская, молекулярно-генетическая и судоводительская судебная экспертиза, допрошены свидетели.По мнению родственницы одной из пострадавших в ЧП в Сургуте, вина лежит на хозяине баржи, который выпустил трап и не подсветил судно. Однако следователи пришли к другому выводу. Уголовное дело прекращено в связи со смертью Владимира Зятькова.Напомним, корреспонденты «Комсомольской правды – Югра» вели прямую трансляцию с похорон водителя катера. Таких пышных похорон Ишим, родина Зятька, точно ещё не видел.До этого прошла церемония прощания с известным в криминальном мире человеком. По сообщениям СМИ, в небольшой городок в Тюменской области, стали стягивать ОМОН и полицию, однако в самом УМВД корреспондентам «Комсомолки» отказались комментировать ситуацию. Позже оказалось, что ОМОН действительно был, правда, оцепления кладбища не было.