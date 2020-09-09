Его называли «Зятёк»: при столкновении баржи и катера в Сургуте погиб криминальный авторитет

Владимира Зятькова знали и в Тюменской области, и в Югре. Фото: primecrime.ru

Трагедия в Сургуте, которая развернулась поздно вечером на реке Оби в Сургуте, унесла жизни четверых человек. Одним из них оказался криминальный авторитет, вор в законе Владимир Зятьков по прозвищу «Зятёк» («Зять»), который отдыхал на катере вместе со своими друзьями.

"Зятёк" пользовался уважением у сокамерников. Фото: primecrime.ru

Известно, что «Зятёк», в миру Владимир Иванович Зятьков, родился 24 ноября 1954 года в Ишиме Тюменской области. С самого детства паренёк отличался, в прямом смысле этого словам, «зверским» характером, дрался и совершал разбои. Когда Вове стукнуло 19 лет, его в первый раз осудили и отправили в тюрьму на два года. Правда, выводов парень не сделал и вновь пустился во все тяжкие. За одно преступление ему впаяли два года, за второе – три. Но это «мелочи», по сравнению с 12-ю годами в тюрьме, которые он провёл за убийство человека. Своё наказание он отбывал в колонии «Полярная сова» - одном из самых страшных исправительных учреждений России для маньяков, террористов и серийных убийц.

Однако жизнь в тюрьме ещё больше закалила Зятькова, которого на зоне прозвали «Зятьком». Его уважали сокамерники за соблюдение порядка в колонии, да и среди сотрудников он пользовался почтением, правда ненадолго. Что «Зятёк» не любил, так это трудиться, поэтому он постоянно дрался и высказывал своё «фи» сотрудникам колонии.

Несмотря на это, в 1992 году Зятьков досрочно освободился. В Москве, где присутствовали криминальные авторитеты того времени «Вова Чёрный» и «Джем», его короновали «вором в законе».

Криминальный авторитет умер на катере в Сургуте. Фото: primecrime.ru

По возвращении в Ишим, «Зятёк» «воспитал» несколько человек, которым планировал передать воровскую идиллию. Один из его «крестников» подозревался в убийстве, другой был замешан в разборках. По «законным» понятиям, такие поступки – недопустимы для криминальных авторитетов, поэтому «Зятёк» пытался уладить конфликты.

Последние 20 лет Зятьков встал на путь истинный: он больше не занимался воровством и не вступал в преступные группировки, а занимался общественной деятельностью. Имея за плечами отрицательный опыт, к нему часто обращались за советами и помощью, чтобы решить ту или иную ситуацию.

О похоронах Владимира Зятькова родственники сообщат дополнительно.