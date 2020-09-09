Список погибших в столкновении катера и баржи в Сургуте 9 сентября 2020: появились имена жертв

Список погибших в столкновении катера и баржи в Сургуте 9 августа 2020: появились имена жертв Фото: Татьяна Коркина

Четыре человека погибли в результате столкновения катера и баржи, которые плыли по реке Обь в Сургуте. Как стало известно «Комсомольской правде – Югра», баржа стояла припаркованная к берегу, и катер въехал в неё на полном ходу. В результате аварии погибли двое мужчин (в числе которых водитель баржи) и две девушки. В числе выживших – женщина, трехгодовалый ребёнок и двое мужчин. Все пострадавшие госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести.

В общей сложности, на борту катера находились восемь человек. По предварительным данным, водитель судна не заметил припаркованную баржу в темноте и въехал в неё. Сейчас на месте трагедии работают следователи, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. Пассажиры баржи не пострадали.

Фото с места событий. Фото: местный портал К-информ

Отметим, что на врезавшемся катере в Сургуте часто устраивали прогулки по реке, а припаркованная баржа – судно для перевозки автомобилей.

Список погибших в столкновении катера и баржи в Сургуте 9 августа 2020:

1. Зятьков В.И., 1954

2. Сулимова В.В., 1986

3. Максимцев Т.Я., 1970

4. Братына Н.В., 1981

Список пострадавших в результате столкновения баржи и катера в Сургуте:

1. Козар А. Б., 1978

2. Андриенко К. Г., 1978

3. Зятькова Т.Г., 1973

4. ребенок., 2017

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