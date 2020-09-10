«Трап мог бы порубить всех на куски!»: родственница пострадавшей в ЧП в Сургуте обвинила в трагедии хозяина баржи

По данным СМИ, за штурвалом катера находился "Зятёк". Фото: скриншот с видео

Больничная палата, сильный шок и ушибы – таков итог для одной из пострадавшей в жуткой трагедии в Сургуте. Напомним, накануне, 9 сентября, на левом берегу реки Чёрной столкнулись катер и баржа: четыре человека погибли, ещё четверо получили травмы. В числе погибших – криминальный авторитет по прозвищу «Зятёк», в числе пострадавших – один ребёнок, который сейчас находится в реанимации.

На условиях анонимности родственница пострадавшей рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Югра», что та самая баржа, в которую врезалась компания, находилась на берегу весь день.

- Баржа стояла там днём, когда они отплывали от берега, видели её все, - рассказывает собеседница «Комсомолки». – Вечером, когда они возвращались в город, баржа стояла на месте, но уже с поднятой «лопатой» (трапом, - прим. ред.). Из-за того, что ни баржа, ни трап не подсвечивались, катер на большой скорости с ней и столкнулся. Я считаю, что ситуация не должна оставаться безнаказанной и владелец баржи должен понести наказание. Моя родственница призналась, что, если бы трап был поднят чуть выше, он бы порубил всех на куски, ведь катер разрубило напополам. Я искренне хочу, чтобы правда восторжествовала!

Ещё одна жительница Сургута узнала о трагедии именно от «Комсомолки».

- О Боже… Это супруга моего бывшего мужа, Наташа… Господи… Простите, не могу комментировать, извините, - простилась с нами шокированная сургутянка.

Как всё было на самом деле, предстоит выяснить следователям (они уже возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Тем не менее, СМИ со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру сообщают, что за рулём катера находился тот самый «Зятёк». Правда, само судно ему не принадлежало.

Чтобы установить все обстоятельства трагедии, в Сургут из Екатеринбурга отправили экспертов-криминалистов и следователя по особо важным делам.