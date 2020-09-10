СК опубликовал видео с места столкновения баржи и катера в Сургуте 9 сентября 2020

Опубликовано видео с места трагедии в Сургуте 9 сентября

Следственный комитет опубликовал видео с места столкновения баржи и катера в Сургуте 9 сентября 2020 года. По данным ведомства, в результате трагедии возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Напомним, крупное ЧП в Сургуте произошло накануне вечером, на реке Чёрной. Из-за столкновения катера со стоящей баржей погибло четыре человека (среди них - криминальный авторитет), ещё четверо пострадали, в т.ч. один ребёнок.

На место происшествия быстро приехали следователи Уральского СУ на транспорте СК России и оперативники Сургутского линейного отдела МВД России на транспорте. Силовики продолжают осматривать место происшествия и допрашивать очевидцев, в том числе владельца катера. Следователям предстоит выяснить, была ли у него лицензия на право перевозки пассажиров, и документы, которые разрешают эксплуатировать катер.

осмотр места происшествия, устанавливаются и допрашиваются очевидцы произошедшего. Кроме этого следствием устанавливается владелец маломерного судна, а также наличие у него лицензии на право перевозки пассажиров и документов, подтверждающих годность судна к плаванию и разрешающих его эксплуатацию.