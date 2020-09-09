Следователи возбудили дело по факту столкновения катера и баржи на реке в Сургуте

Трагедия в Сургуте унесла четыре жизни. Фото: Уральское СУ на транспорте СК РФ

Трагедия с четырьмя погибшими из-за столкновения катера и баржи в Сургуте вылилась в уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе Уральского СУ на транспорте СК РФ, статья звучит так: «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

По данным ведомства, вечером 9 сентября на реке Чёрной (а не Оби, как сообщалось ранее) в районе Сургута столкнулись маломерные суда – катер и стоящая баржа. По предварительным данным, в катере сидели восемь человек, в том числе 1 ребёнок. Из-за ЧП четыре человека погибло.

Чтобы выяснить все обстоятельства трагедии, на место тут же выехали следователи и полицейские, оперативные сотрудники Сургутского линейного отдела МВД России на транспорте. Сейчас силовики осматривают место происшествия и допрашивают очевидцев трагедии. Кроме того, задача следователей – установить, кто является владельцем катера, наличие у него лицензии на право перевозки пассажиров и документы, которые подтверждают годность судна к праванию.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Югра» сообщала о том, что четыре человека погибли в результате столкновения катера и баржи, которые плыли по реке в Сургуте. В числе погибших (список мы публиковали здесь) оказался криминальный авторитет по прозвищу «Зятёк», который пользовался огромным уважением в воровской среде Тюменской области и Югры.