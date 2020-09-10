Люди ездили за грибами: подробности столкновения катера и баржи в Сургуте, где погибли четыре человека

Пострадавшие в столкновении катера с баржей находятся в больнице. Фото: скриншот

Столкновение катера и пришвартованной баржи, которое произошло в Сургуте 9 сентября, вызвало немало вопросов у общественности. Что делали на судне восемь человек? Кому принадлежит баржа? Как с молодыми девушками и ребёнком на одной палубе оказался криминальный авторитет «Зятёк»? В интересах следствия пока все подробности не раскрываются, однако кое-что нам удалось узнать.

Трагедия произошла около 20 часов на левом берегу речки Чёрная в одном из районов Сургута. На судне находились восемь человек, четверо из которых погибли, ещё четверо получили различные травмы. По имеющейся информации, все люди возвращались из леса, где собирали грибы.

- Сейчас один пострадавший находится в тяжёлом состоянии, двое – в состоянии средней степени тяжести, один – в лёгкой, - рассказывает и.о. начальника управления ГОиЧС администрации Сургута Андрей Рачев. – Когда я прибыл на место ЧП, задал вопрос пострадавшим: «Откуда вы ехали?». Те ответили: «Возвращались домой, грибы собирали».

Информация о столкновении двух судов поступила от очевидцев. Собственно, именно они начали оказывать первую помощь пострадавшим вместе с сотрудниками спасательного центра. Затем, на подмогу, к ним приехали следователи, скорая, мчсовцы и полиция – всего 50 человек и 15 единиц техники. Спасателям пришлось труднее всего, ведь им предстояло вызволить пострадавших из смертельной ловушки и извлечь тела погибших, что оказалось не просто.

Сам катер (японской фирмы Yamaha, с каютами) буквально разрубило пополам: из-за этого спасатели около получаса вытаскивали тела погибших и пострадавших на берег. А вот законно ли пришвартовали баржу – предстоит выяснить следователям.

Известно, что до стоянки оставалось всего около 300 метров, но из-за плохой видимости водитель не справился с управлением. На момент прибытия спасателей приборы освещения на катере не работали, хотя предположительно они могли отключиться и после столкновения.

По словам заместителя руководителя по организационно-методической работе Светланы Алиевой, в тяжёлом состоянии находится пострадавший ребёнок (он в реанимации), остальные, взрослые, в состоянии средней и лёгкой степени тяжести. Одному из них сделали операцию.

ОФИЦИАЛЬНО

Тем временем, следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и опубликовал видео с места трагедии.