В полиции отказались комментировать информацию о похоронах криминального авторитета по прозвищу Зятёк

Владимира Зятькова знали и в Тюменской области, и в Югре. Фото: primecrime.ru

В пресс-службе УМВД по Тюменской области отказались комментировать информацию о похоронах криминального авторитета Владимира Зятькова.

- Нет, извините, без комментариев, - коротко ответили в пресс-службе.

По сведениям СМИ, похороны погибшего в страшной аварии с катером и баржей в Сургуте пройдут завтра, 12 сентября. В связи с этим в небольшом городке решили усилить меры безопасности из-за приезда криминальных авторитетов со всей России и усилить меры безопасности.

Напомним, трагедия произошла около 20 часов на левом берегу реки Чёрная в Сургуте. Катер буквально разрубило пополам: погибли четыре человека, ещё четверо пострадали. Родственница пострадавших в своём интервью «Комсомолке» призналась, что виноват во всём хозяин баржи, который выпустил трап.

ЧП случилось по возвращении компании из леса – люди собирали грибы. По факту аварии следователи возбудили уголовное дело по факту «Нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Позже они опубликовали видео с места ЧП.