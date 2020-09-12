«Неба Царского! Помним, скорбим!» В Сургуте сотни людей прощаются с погибшим криминальным авторитетом Зятьком

В Сургуте сотни людей прощаются с погибшим криминальным авторитетом Зятьком. Фото - primecrime.ru.

В Сургуте сотни человек пришли к городскому крематорию, чтобы попрощаться с известным криминальным авторитетом Владимиром Зятьковым. Вор в законе Зятек погиб поздно вечером 9 сентября при столкновении катера и баржи. Вместе с ним трагедия унесла жизни еще трех человек, еще четверо с тяжелыми травмами были госпитализированы в местную больницу.

По информации «Комсомольской правды – Югра», дань памяти Зятькову приехали отдать его близкие родственники, а также друзья со всей страны, которые некогда были головной болью для российских полицейских.

Стоит отметить, что хоронить вора в законе будут не в Сургуте, где оборвалась его жизнь, а на родине – в Ишиме (Тюменская область). Известно, что там находятся могилы его родителей. Сами ишимцы этому обстоятельству не очень рады. По их мнению, времена криминальной романтики давно прошли, и они не понимают, почему новость о гибели Владимира Зятькова наделала столько шума в российском информационном пространстве.

«О простых смертных так бы выкладывали заметки»; «Новость всероссийского масштаба, каждый день умирают сотнями, но никто не мусолит», – пишут в социальных сетях местные жители.

– Я в шоке если честно – новость постят который день, и весь Ишим скорбит в соцсетях. Люди, что с Вами? Это же бандит обычный, убийца, вор. Вы двуличные до безумия, – заявил один из комментаторов. Другие же утверждают, что Зятьков был очень уважаемым человеком и много кому помогал.

Слова соболезнования выразил погибшему автор-исполнитель песен в жанре блатной шансон из Ишима Сергей Какенов. «Неба Царского! Помним, скорбим!», – написал он на своей страничке в «ВКонтакте».

Скриншот ВК.

По информации сургутских СМИ, «в период, когда Владимир Иванович находился в городе, в городе беспредела никакого не было. Он решал вопросы разумно, внимательно выслушивал все стороны и выносил свое решение, а его решение выполнялось беспрекословно».

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