2020-05-28T18:37:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Югре, последние новости на 29 мая 2020: продление режима самоизоляции и тролль из Нефтеюганска

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ХМАО на 29 мая 2020 года
Руслан Савинов
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Коронавирус в Югре, последние новости на 29 мая 2020: продление режима самоизоляции и тролль из НефтеюганскаКоронавирус в Югре, последние новости на 29 мая 2020: продление режима самоизоляции и тролль из НефтеюганскаФото: pixabay.com
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Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 29 мая 2020 года.

1. Режим самоизоляции в Югре продлили до 15 июня. Согласно тексту постановления, существенных послаблений ограничительных мер пока не предвидится. По-прежнему ограничена работа фитнес-центров и спортзалов, кафе и ресторанов, гостиниц, санаториев, развлекательных учреждений, магазинов розничной торговли, деятельность которых не была разрешена ранее.

2. Югорчанин ответит за свои слова в соцсети: «Я болен и гуляю заражаю людей». Подозреваемый признал вину. Как пояснил молодой человек, от скуки он хотел своими словами вызвать панику среди граждан.

3. Очередной всплеск заражения коронавирусом произошел в Сургутском районе.

4. Работодателей Югры обязали обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты.

5. В сургутской колонии ввели карантин из-за двух медработников. Осужденные размещены в отдельном общежитии.

Итак, всего на 29 мая 2020 года в Югре зарегистрировано 2028 случаев коронавирусной инфекции, 716 - выздоровели, 17 человек ранее умерли, 9050 жителей региона подлежат наблюдению, 21495 югорчан сняты с медицинского наблюдения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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