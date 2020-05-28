Работодателей Югры обязали обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты
Губернатор ХМАО Наталья Комарова в своем аккаунте в соцсети «Инстаграм» ответила на вопросы югорчан.
Стало известно, что работодатель обязан обеспечить своих сотрудников средствами индивидуальной защиты согласно постановлению губернатора.
Кроме того, Наталья Комарова сообщила, что мест в больницах региона достаточно: 39% коек из развернутого коечного фонда в ХМАО свободны.
Также глава региона рассказала, что обратилась в Минтруд РФ с предложением гарантировать право работников-северян, которые по объективным причинам не смогли воспользоваться компенсацией расходов на проезд к месту отдыха и обратно в связи с пандемией.
ИСТОЧНИК KP.RU