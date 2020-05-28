2020-05-28T14:53:58+03:00
Общество

Работодателей Югры обязали обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты

Это следует из постановления главы региона
Руслан Савинов
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Работодателей Югры обязали обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защитыРаботодателей Югры обязали обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защитыФото: pixabay.com
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Губернатор ХМАО Наталья Комарова в своем аккаунте в соцсети «Инстаграм» ответила на вопросы югорчан.

Стало известно, что работодатель обязан обеспечить своих сотрудников средствами индивидуальной защиты согласно постановлению губернатора.

Кроме того, Наталья Комарова сообщила, что мест в больницах региона достаточно: 39% коек из развернутого коечного фонда в ХМАО свободны.

Также глава региона рассказала, что обратилась в Минтруд РФ с предложением гарантировать право работников-северян, которые по объективным причинам не смогли воспользоваться компенсацией расходов на проезд к месту отдыха и обратно в связи с пандемией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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