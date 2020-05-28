2020-05-28T08:27:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции в Югре продлили до 15 июня

Послаблений до обозначенного срока не предусмотрено
Руслан Савинов
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Режим обязательной самоизоляции в ХМАО продлен до 15 июняРежим обязательной самоизоляции в ХМАО продлен до 15 июняФото: pixabay.com
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Решением губернатора Югры Натальи Комаровой режим обязательной самоизоляции в регионе продлен до 15 июня включительно.

Согласно тексту постановления, существенных послаблений ограничительных мер пока не предвидится. По-прежнему ограничена работа фитнес-центров и спортзалов, кафе и ресторанов, гостиниц, санаториев, развлекательных учреждений, магазинов розничной торговли, деятельность которых не была разрешена ранее.

Но с 1 июня разрешена регистрация браков при условии, если в помещении будет находиться не более четырех человек, включая сотрудников ЗАГСа.

Жители региона также обязаны носить маски и перчатки в общественных местах.

Кроме того, автошколы занимающиеся обучением водителей по категориям CE, D, и DE тоже смогут работать.

За нарушение режима самоизоляции югорчанам грозит штраф до тридцати тысяч рублей.

Напомним, в регионе по состоянию на 28 мая зафиксировано 1924 случая коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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