Режим самоизоляции в Югре продлили до 15 июня

Решением губернатора Югры Натальи Комаровой режим обязательной самоизоляции в регионе продлен до 15 июня включительно.

Согласно тексту постановления, существенных послаблений ограничительных мер пока не предвидится. По-прежнему ограничена работа фитнес-центров и спортзалов, кафе и ресторанов, гостиниц, санаториев, развлекательных учреждений, магазинов розничной торговли, деятельность которых не была разрешена ранее.

Но с 1 июня разрешена регистрация браков при условии, если в помещении будет находиться не более четырех человек, включая сотрудников ЗАГСа.

Жители региона также обязаны носить маски и перчатки в общественных местах.

Кроме того, автошколы занимающиеся обучением водителей по категориям CE, D, и DE тоже смогут работать.

За нарушение режима самоизоляции югорчанам грозит штраф до тридцати тысяч рублей.

Напомним, в регионе по состоянию на 28 мая зафиксировано 1924 случая коронавируса.