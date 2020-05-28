2020-05-28T11:04:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Всплеск заражения коронавирусом произошел в Сургутском районе

Медики делают все необходимое для локализации инфекции
Руслан Савинов
Поделиться:
Всплеск заражения коронавирусом произошел в Сургутском районеВсплеск заражения коронавирусом произошел в Сургутском районеФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Югре лабораторно подтверждены 104 новых случая заболевания коронавирусом в 11 муниципалитетах. География распространения инфекции такова:

- Нефтеюганский район – 1, Сургутский район – 48, Нижневартовский район – 2, Ханты-Мансийск – 4, Сургут – 14, Нефтеюганск – 8, Нижневартовск – 12, Мегион – 6, Когалым – 6, Лангепас -2, Белоярский - 1, - пояснила замруководителя Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева. Напомним, что всего в регионе лабораторно подтвержденных случаев инфекции - 2028.

По возрастной структуре новые случаи распределены следующим образом: дети – 4, 18-29 – 9, 30-49 – 54, 50-64 – 30, старше 65 лет – 7. По местам инфицирования: завозные - 3, из контактов в очагах - 84, в 17 случаях контакт уточняется.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 24, с симптомами ОРВИ - 41 случая, в бессимптомной форме заболевания – 39.

С лабораторно подтверждённым диагнозом: 15 человек – на ИВЛ, 29 пациентов – в реанимации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Среди новых турмаршрутов по ХМАО - подводное сафари в океанариуме
На одной из улиц Сургута 29 мая отключат электроэнергию
Нефтеюганск украсят 126 тысяч цветов
Всплеск заражения коронавирусом произошел в Сургутском районе
В Югре до сих пор идут поиски ребенка, упавшего на велосипеде в реку
Культурная онлайн-программа на 28 мая для югорчан на самоизоляции
Югорчанка через прокуратуру добилась присвоения звания «Ветеран труда»
Долг за электроэнергию продолжил расти в двух муниципалитетах ХМАО
«Лада» и «Тойота» столкнулись в Нижневартовске: без жертв не обошлось
Погода в Югре 28 мая: небольшое потепление
Югорчанка прописала на даче 9 иностранцев
В Ханты-Мансийске и Нижневартовске появятся арт-резиденции
Более 500 югорчан обнаружили в общественных местах без средств индивидуальной защиты
Губернатор Югры встретилась с «Мамонтятами Югры»
Жителям ХМАО перечислили симптомы и признаки коронавируса