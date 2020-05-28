Всплеск заражения коронавирусом произошел в Сургутском районе

28 Май 2020 2020-05-28T11:04:32+03:00

Медики делают все необходимое для локализации инфекции

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В Югре лабораторно подтверждены 104 новых случая заболевания коронавирусом в 11 муниципалитетах. География распространения инфекции такова:

- Нефтеюганский район – 1, Сургутский район – 48, Нижневартовский район – 2, Ханты-Мансийск – 4, Сургут – 14, Нефтеюганск – 8, Нижневартовск – 12, Мегион – 6, Когалым – 6, Лангепас -2, Белоярский - 1, - пояснила замруководителя Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева. Напомним, что всего в регионе лабораторно подтвержденных случаев инфекции - 2028.

По возрастной структуре новые случаи распределены следующим образом: дети – 4, 18-29 – 9, 30-49 – 54, 50-64 – 30, старше 65 лет – 7. По местам инфицирования: завозные - 3, из контактов в очагах - 84, в 17 случаях контакт уточняется.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 24, с симптомами ОРВИ - 41 случая, в бессимптомной форме заболевания – 39.

С лабораторно подтверждённым диагнозом: 15 человек – на ИВЛ, 29 пациентов – в реанимации.

ИСТОЧНИК KP.RU