2020-05-28T10:58:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 28 мая 2020 года превысило две тысячи человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Югре на 28 мая 2020 года
Руслан Савинов
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Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 28 мая 2020 года превысило две тысячи человекЧисло заболевших коронавирусом в ХМАО на 28 мая 2020 года превысило две тысячи человекФото: pixabay.com
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Число заболевших коронавирусом в Югре на 28 мая 2020 года: 2028 человек, за сутки зафиксировано 104 новых случая. Об этом стало известно от представителей оперативного штаба региона.

Всего за последние сутки в России подтверждены 8371 случаев новой коронавирусной инфекции. При этом выздоровели 8758 человек.

- Всего в стране зарегистрировано 379051 заболевших, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 150993 человека, - подвели итог в оперштабе РФ. Также за сутки зафиксировано 174 смерти по всей России, а за весь период в РФ от коронавируса скончались 4142 человека.

Таким образом, к настоящему моменту ситуация в ХМАО такова: 2028 случаев заболевания.

Соблюдайте все меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. При первых признаках заболевания звоните на горячую линию: 8 800 301 68 88.

ИСТОЧНИК KP.RU

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