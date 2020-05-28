Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 28 мая 2020 года превысило две тысячи человек

Число заболевших коронавирусом в Югре на 28 мая 2020 года: 2028 человек, за сутки зафиксировано 104 новых случая. Об этом стало известно от представителей оперативного штаба региона.

Всего за последние сутки в России подтверждены 8371 случаев новой коронавирусной инфекции. При этом выздоровели 8758 человек.

- Всего в стране зарегистрировано 379051 заболевших, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 150993 человека, - подвели итог в оперштабе РФ. Также за сутки зафиксировано 174 смерти по всей России, а за весь период в РФ от коронавируса скончались 4142 человека.

Таким образом, к настоящему моменту ситуация в ХМАО такова: 2028 случаев заболевания.

Соблюдайте все меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. При первых признаках заболевания звоните на горячую линию: 8 800 301 68 88.