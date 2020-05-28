2020-05-28T08:24:53+03:00
Общество

Югорчанин ответит за свои слова в соцсети: «Я болен и гуляю заражаю людей»

Упомянутую надпись молодой человек оставил в одном из пабликов
Руслан Савинов
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Югорчанин ответит за свои слова в соцсети: «Я болен и гуляю заражаю людей»Югорчанин ответит за свои слова в соцсети: «Я болен и гуляю заражаю людей»Фото: pixabay.com
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В Нефтеюганске 23-летнего жителю города обвинили по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан».

Следствием и судом установлено, что 5 апреля подсудимый в своей квартире в одном из домов 11 микрорайона посещал соцсеть «ВКонтакте»:

- В паблике он увидел пост, в котором один из пользователей интересовался людьми, заболевшими или переболевшими коронавирусом, в связи с чем, осознавая, что не заражен инфекцией, а его сообщение будет доступно неопределенному кругу лиц и может посеять панику, разместил комментарий к указанному посту: «Я болен и гуляю заражаю людей», что не соответствовало действительности, - пояснили в пресс-службе Нефтеюганского межрайонного следственного отдела следственного управления Следкома Югры.

Подозреваемый признал вину. Как пояснил молодой человек, от скуки он хотел своими словами вызвать панику среди граждан. Суд назначил виновному штраф в размере 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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