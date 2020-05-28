2020-05-28T15:21:08+03:00
Общество

В сургутской колонии ввели карантин из-за двух медработников

Осужденные размещены в отдельном общежитии
Руслан Савинов
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В сургутской колонии ввели карантин из-за двух медработниковВ сургутской колонии ввели карантин из-за двух медработниковФото: pixabay.com
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У двух сотрудников медчасти ФКУЗ МСЧ-72 ФСИН России в ФКУ ИК-11 Югры выявили подозрительные признаки респираторного заболевания. Поэтому с 24 мая в учреждении введены карантинные меры.

- Сотрудники находятся на самоизоляции. Осужденные размещены в отдельном общежитии с отдельным изолированным участком и находятся под постоянным наблюдением медработников, - сообщили в пресс-службе УФСИН по ХМАО.

Напомним, что во всех исправительных учреждениях региона длительные и краткосрочные свидания с родственниками запрещены, организована обработка посылок и передач дезинфицирующими средствами.

Среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, находящихся в местах лишения свободы в ХМАО, пока что не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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